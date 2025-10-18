eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025

Όλγα Γεροβασίλη: Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς

Σε γραπτή δήλωση, με τίτλο «Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς» προχώρησε χθες το βράδυ η δ' αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, με αφορμή το λεκτικό επεισόδιο Κ. Βελόπουλου - Δ. Καιρίδη, που συνέβη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

«Επεισόδια σαν αυτό που σημειώθηκε χθες (σ.σ. προχθές) στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Βουλευτή ΝΔ Δ.Καιρίδη, με χυδαίο χαρακτηρισμό - ο οποίος, εν μέσω του θορύβου των αντεγκλήσεων κι ενώ απηύθυνα η ίδια έκκληση για την αποτροπή συνέχειας του επεισοδίου, δεν έγινε αντιληπτός αρχικά ούτε από το Προεδρείο, ούτε από τον ίδιο τον κο Καιρίδη - δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα» τόνισε η δ' αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη.

