Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2025 11:10

Οι δημοτικοί υπάλληλοι της Καλαμάτας προσέφεραν αίμα

Οι δημοτικοί υπάλληλοι της Καλαμάτας προσέφεραν αίμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε χθες το Σωματείο Εργαζομένων στους ΟΤΑ Μεσσηνίας, στο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι προσέφεραν αίμα για να ενισχύσουν την τράπεζα αίματος του σωματείου κι εξέφρασαν την αγάπη και την αλληλεγγύη τους στους συνανθρώπους τους, που μπορεί να το χρειαστούν.

