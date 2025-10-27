Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή, στην οποία ο ίδιος είχε καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο κ. Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του από τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε δεκτή την επόμενη ημέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με την απόφαση να δημοσιοποιείται σήμερα (27/10) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την παραίτησή του.

Η κατάθεση στην εξεταστική

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καϊμακάμης στην κατάθεσή του στην εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ», ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μέχρι σήμερα από τον Οργανισμό στο κομμάτι που αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Ακόμα ο κ. Καϊμακάμης ρωτήθηκε για τα αίτια της καρατόμησης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, και για τον έλεγχο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο ίδιος απάντησε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Όπως είπε έλειπε εκείνη την ημέρα από τα γραφεία του οργανισμού για προσωπική του υπόθεση αλλά «από το feedback που έλαβε» την επομένη έμαθε ότι «δούλεψαν έως τις 04:00 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν».

Τα σχόλια του κ. Καϊμακάμη έρχονταν σε αντίθεση με τα όσα έχει υποστηρίξει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης πως ο λόγος της αποπομπής Σαλάτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλεται στην απροθυμία του να συνεργαστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πηγή: in.gr