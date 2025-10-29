Χαρίτσης: Η Νέα Αριστερά θα δώσει μάχη για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξαπολύσει επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει επιτείνει την κρίση της ακρίβειας και έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων και έχει καταστήσει τη χώρα μας παρία στις διεθνείς εξελίξεις, σε ένα πάρα πολύ ανησυχητικό γεωπολιτικό περιβάλλον», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωσή του από την Πάτρα.

«Και ποια είναι η απάντησή της σε όλα αυτά; Επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό. Ε, δεν θα της περάσει», τονίζει.

«Η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη έτσι ώστε να στηρίξουν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για το κοινωνικό κράτος που αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες το 2025, για μια οικονομία συμπεριληπτική και δίκαιη, που θα στηρίζει το εισόδημα των εργαζομένων, για μία χώρα η οποία θα παίζει τον ρόλο του ειρηνοποιού και τον ρόλο και τον παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό αξίζει στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό θα παλέψουμε», συμπληρώνει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ