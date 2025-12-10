Αναστολή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής Ελαιοκάρπου

Σε αναστολή του μέτρου της υποχρεωτικής έκδοσης Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου έως την 1η Μαϊου 2026, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση υπό την προϋπόθεση έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής από τα ελαιοτριβεία, ρυθμίζοντας τις σοβαρές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο.

Για το ζήτημα αυτό είχε παρέμβει το προηγούμενο διάστημα ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αποστέλλοντας αναλυτική επιστολή προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Στην επιστολή του βουλευτή τεκμηριώνονταν διεξοδικά οι τέσσερις βασικές κατηγορίες προβλημάτων που καθιστούσαν την εφαρμογή του Ψ.Δ.Α. ανεφάρμοστη, ειδικά για την περίπτωση του ελαιοκάρπου.

Σύμφωνα με τον Μεσσήνιο βουλευτή, «η επιτυχία κάθε νέου ψηφιακού εργαλείου απαιτεί κατανόηση της πραγματικής εικόνας στο πεδίο και συνεργασία με τους ανθρώπους της παραγωγής, ώστε να διαμορφώνονται λύσεις που είναι και αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες». Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μαντάς τονίζει ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο να θεσπιστεί ένα πλαίσιο ιχνηλασιμότητας πρακτικό και λειτουργικό, που θα είναι πλήρως συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της ελαιοκομίας και της ελληνικής υπαίθρου.