Taste Atlas: Η Καλαμάτα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια γαστρονομία - Ξεχωρίζει η γουρνοπούλα

Περίοπτη θέση στη γαστρονομική λίστα του Taste Atlas κατέχει η Καλαμάτα, με τη γουρνοπούλα και τα παραδοσιακά εδέσματα της Πελοποννήσου να ξεχωρίζουν και φέτος, κατακτώντας την 8η θέση στις καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο.

Η διάκριση αναδεικνύει την πλούσια γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικά πιάτα όπως η γουρνοπούλα, το κουνουπίδι καπαμά, η τσουχτή Μάνης και οι πέτουλες Μεσσηνίας.

Η Ελλάδα συνολικά σάρωσε τη λίστα, με πέντε ελληνικές περιοχές στην πρώτη δεκάδα.

Στην 3η θέση είναι η Κρήτη με ντάκο, στάκα με αυγά, καλτσούνια και πορτοκαλόπιτα, στην 5η η Μακεδονία με μπουγάτσα, κουλούρι Θεσσαλονίκης και ακανές Σερρών, στην 6η οι Κυκλάδες με ντοματοκεφτέδες, λαδένια Κιμώλου και μελόπιτα Σίφνου και στην 10η θέση το Βόρειο Αιγαίο, με μαμούλια Χίου, σαμσάδες Λήμνου και σουφικό Ικαρίας.

TasteAtlas World Food Awards. These are the 100 best food regions in the world. View more: https://t.co/GsgYVXIJaW pic.twitter.com/0asUNnugAR — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 8, 2025

Στην κορυφή της λίστας παραμένουν οι ιταλικές περιοχές Καμπανία και Εμίλια-Ρομάνια, ωστόσο οι ελληνικές γεύσεις επιβεβαιώνουν ότι η χώρα μας συναγωνίζεται τις πιο διάσημες διεθνείς γαστρονομικές περιοχές.

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη διεθνή φήμη της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, υπενθυμίζοντας ότι τα τοπικά πιάτα δεν είναι απλώς παραδοσιακά, αλλά προϊόντα υψηλής γαστρονομικής αξίας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπενθυμίζεται πως και πέρυσι η Πελοπόννησος ξεχώρισε στη λίστα του Taste Atlas, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση ως καλύτερος προορισμός για φαγητό στον κόσμο.