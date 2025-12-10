Το “παίρνουν πολιτικά” και έχουν μεγάλη οργή

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση αγροτών της Μεσσηνίας με τρακτέρ και αγροτικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών αγροτικών μπλόκων και αντιδράσεων από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη. Αγρότες απέκλεισαν το μεσημέρι για 1,5 ώρα τον κόμβο του “Μορέα” στον δρόμο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη, ενώ νωρίτερα είχαν μπει στο κέντρο της Καλαμάτας και είχαν αποκλείσει την οδό Αριστομένους και αργότερα κινήθηκαν στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, όπου απέκλεισαν την οδό Κρήτης.

Οι Μεσσήνιοι αγρότες άργησαν να κινητοποιηθούν, γιατί στον τόπο μας βρίσκεται σε εξέλιξη το ελαιομάζεμα και το ελαιόλαδο αποτελεί το σημαντικότερο έσοδο στη μεσσηνιακή ύπαιθρο και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία και οικονομία, παρότι φέτος η παραγωγή είναι μειωμένη και προβληματική. Γι’ αυτό και στην προχθεσινή κινητοποίηση δεν συμμετείχαν αγρότες από τους δραστήριους Αγροτικούς Συλλόγους Γαργαλιάνων και Χανδρινού. Όμως για πρώτη φορά έδωσαν το “παρών” αγρότες από τη Μάνη, ενώ στην Καλαμάτα έφθασαν άνθρωποι με τα τρακτέρ τους από την Κορώνη και τη Χώρα, “γράφοντας” αρκετά χιλιόμετρα.

Η σημερινή σύσκεψη στη Μεσσήνη θα δείξει αν οι αγρότες της Μεσσηνίας θα οργανώσουν πιο δυναμική αντίδραση και αν θα καταφέρουν να κάνουν ένα μεγάλο ενωτικό μπλόκο σε επίπεδο νομού. Η διαπίστωση από την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση και το συλλαλητήριο της περασμένης Παρασκευής στη Μεσσήνη, είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει θυμός και οργή και στον αγροτικό κόσμο του νομού. Κυρίως από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαιτίας του οποίου οι ίδιοι πήραν από τις επιδοτήσεις πολύ λιγότερα απ’ αυτά που δικαιούνταν, ενώ έπαιρναν χιλιάδες ευρώ επιτήδειοι, που σχετίζονταν με την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. και οι οποίοι έκαναν πλούσια και προκλητική ζωή, με πανάκριβα αυτοκίνητα. Πρόσωπα που “ξέπλεναν” τις προκλητικές επιδοτήσεις, έχοντας απίθανη τύχη και κερδίζοντας απανωτές φορές στο Τζόκερ και στο λαχείο.

Γι’ αυτό “το παίρνουν πολιτικά” οι αγρότες που ψήφισαν Μητσοτάκη και είναι μέλη της Ν.Δ., αλλά δεν είχαν καμία σχέση με «φραπέδες» και «φεραρίστας». Και αυτοί έχουν μεγάλη οργή και είναι μεγάλο πρόβλημα για το κυβερνών κόμμα.