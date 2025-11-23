ΟΠΕΚΕΠΕ: Την επόμενη Τετάρτη νέα κατάθεση (βίντεο)

Στα ύψη διατηρεί το πολιτικό θερμόμετρο η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση υπεραμύνεται της ψηφισμένης πρότασης της, να παραπεμφθεί η περίπτωση του επονομαζόμενου «Φραπέ», για κρίση στον Εισαγγελέα και αντικρούει τις αντιπολιτευτικές καταγγελίες για συγκάλυψη, κατηγορώντας για υποκρισία τα κόμματα από τη μείζονα και την ελάσσονα πτέρυγα.

«Η Αντιπολίτευση διέπεται από Φαρισαϊσμό. Εμείς, λοιπόν, για να μην υπάρχουν σκιές λέμε: Από την αρχή, κύριε, στον Εισαγγελέα, που δεν θες να έρθεις να καταθέσεις, να δούμε αν διαπράττεις το αδίκημα της απείθειας και τι άλλο διαπράττεις. Αυτό είναι: Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στο δικαστήριο των υποκλοπών, ήρθε κεντρικός μάρτυρας, που είχε έρθει στην εξεταστική του 2022, που είπε ότι τον είχαν βάλει να πει άλλα πράγματα να πει το 2022, τον είχαν προετοιμάσει για τις ερωτήσεις. Πως μας λέτε ότι σήμερα, δεν υπάρχει συνεννόηση;», απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Η πλειοψηφία αναχαιτίζει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για μεθοδεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να αποφανθεί για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. «Μας κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης με άθλιες μεθοδεύσεις και δεν έρχονται στη Βουλή που μάθαμε ότι έγιναν και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι άθλιες μεθοδεύσεις του Μητσοτάκη έχουν μια απάντηση: Να παραιτηθεί το συντομότερο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεν τους έφτανε το τέραστιο κόστος παραγωγής, φορτώνονται τώρα και τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ], είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τις Εξεταστικές Επιτροπές – παρωδία για τις υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Τόσα ψέμματα, μόνο από μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μπορούσαν να λεχθούν για να συγκαλύψουν τη λεηλασία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλέψιμο των χρημάτων των αγροτών», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους. Αυτή τη βρωμιά θα την καθαρίσουμε», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και με τη στάση της εισαγγελίας», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπουγάς.

Οι κοινοβουλευτικοί προβολείς είναι στραμμένοι στη στάση που θα κρατήσει η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία έχει κληθεί να καταθέσει την ερχόμενη Τετάρτη.

Πηγή: ertnews.gr