Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Μάλιστα, όπως ενημερώνει ο Δήμος Καλαμάτας, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε και η φωταγώγηση της πλατείας, που έχει αλλάξει μορφή, αναβαθμίζοντας την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, οι εργασίες περιλάμβαναν νέα διαμόρφωση της πλατείας ως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη μελέτη, νέα παρτέρια και πεζοδρόμια, κατασκευή σιντριβανιού, εγκατάσταση αρδευτικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, νέους ιστούς φωτισμού, κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας, φυτεύσεις και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 225.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους και υλοποιήθηκε με έκπτωση 16,98%.