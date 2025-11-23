Κίνδυνος κατάρρευσης της Εθνικής στην Κυπαρίσσια

Ένα ιστορικό και συμβολικό κτίριο για τη πόλη και την ευρύτερη περιοχή το οποίο δυστυχώς έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου. Από το νεοκλασικό κτίριο έχει μείνει όρθιο μόνο το κουφάρι του καθώς η σκεπή του έχει καταρρεύσει πλήρως και το εσωτερικό του έχει γίνει ένας σωρός από μπάζα. Ενώ και στο εξωτερικό του είναι πολλές οι φθορές που έχουν υποστεί τα τοιχώματα του.

Ο Δήμος αδυνατεί να το σώσει!

Το θέμα με την κατάσταση του πρώην κτιρίου έθεσε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου η οποία επισήμανε τόσο την αξία του σαν κτίσμα , καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά αποτελεί ένα τοπόσημο για τη πόλη, αλλά και για το σοβαρό κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται. Ωστόσο οι απαντήσεις που δόθηκαν από δύο αντιδημάρχους Πολιτισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμητρα Ανδρινοπούλου και Αντώνη Βλάχο είναι εν ολίγοις ότι αναγνωρίζεται η αξία και η σημασία του, απαιτούνται πολλά χρήματα για την επισκευή- συντήρηση του και ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στο Δήμο. Πράγμα που σημαίνει ότι για τον άμεσο ορίζοντα δεν διαφαίνεται να γίνεται κάτι. Πάντως από τη κ. Τσιγκάνου επισημάνθηκε ότι στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας που έχει γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει γίνει μελέτη η οποία μπορεί να δοθεί στο Δήμο και να γίνει κοστολόγηση.

Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα είχε αγοραστεί το 1997 από το Δήμο Κυπαρισσίας. «Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 210 του 1980 που υπογράφεται από τον τότε υπουργό Πολιτισμού Δημήτριο Νιάνια. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ αναφέρεται: «Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1649/1950 το παλαιό κτίριο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και τον περιβάλλοντα αυτό κήπο στην Κυπαρισσία, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής μορφολογίας νεοκλασικού ρυθμού με λιτές και συμμετρικές όψεις, με αετώματα που τονίζουν τις γωνίες του κτηρίου, με ανοίγματα που περιβάλλονται από λευκά πλαίσια και έρχονται σε αντίθεση με την ώχρα των τοίχων, και με μια λευκή ζώνη, κάτω από τα ακροκέραμα της στέγης».

Το συγκεκριμένο κτίριο χρονολογείται από την δεκαετία του 1890 και το σχέδιο του είναι μελέτη του Ερνέστου Τσίλερ, φτιάχτηκε για να στεγάσει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Κυπαρισσία, ωστόσο το 1997 αποφασίστηκε να πουληθεί και πέρασε στην ιδιοκτησία του Δήμου Κυπαρισσίας μετά από ένα περιπετειώδη θα λέγαμε τρόπο». Μάλιστα για την αποπληρωμή του ποσού θεσπίστηκε και το πολιτιστικό τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δεν είναι απλώς μόνο το κτίριο αλλά ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει στο Δήμο και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται το κτίριο. Σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου σήμερα βρίσκονται σε απόθεση κλαδέματα του Δήμου. Μετά την αγορά του ανατέθηκε μελέτη για την αξιοποίηση τόσο του ακινήτου όσο και του περιβάλλοντος χώρου στον αρχιτέκτονα μηχανικό Γιώργο Διαμάντη, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια για τη χρηματοδότηση εφαρμογής της.

Επίσης το 2022 υπήρχε επιστολή 162 πολιτών προς το Δήμο Τριφυλίας για αυτό το ζήτημα όπου μεταξύ άλλων ανέφεραν «….Προφανώς αυτό το κτήριο και ο χώρος δεν αγοράσθηκαν για να εγκαταλειφθούν και το μεν κτίσμα να ερειπωθεί, ο δε περιβάλλων αυτός χώρος να καταστεί αποκρουστική αλάνα. Είναι, λοιπόν, κρίμα να αφήνεται έρμαιο στη φθορά του χρόνου αυτό το καλλιτέχνημα του Ερνέστου Τσίλερ. Ήδη η στέγη του, την οποία πολλοί από εμάς προλάβαμε σε καλή κατάσταση, έχει καταρρεύσει. Δεν θα απαιτηθεί πολύς χρόνος διά να έχει την ίδια τύχη και η τοιχοποιία του.»… «Με αυτό το σκεπτικό και με αγαθή προαίρεση, εμείς οι παρακάτω υπογράφοντες δημότες και κάτοικοι της πόλεως, διακατεχόμενοι από αγωνία διά την τύχη του νεοκλασικού αυτού κτηρίου, έχουμε την τιμή να απευθυνθούμε σε εσάς ως αρμοδίους, υποβάλλοντας αίτημα για την αποκατάσταση του κτίσματος και την αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο ευρίσκεται…».

Σημασία έχει ότι και αν το θέμα έχει επαναληφθεί πολλές φορές και αν έχει συζητηθεί και αναφερθεί επίσης πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν έχουν ακουστεί προτάσεις και αν έχουν εγγραφεί κωδικοί στο προϋπολογισμό του Δήμου , δεν έχει γίνει τίποτα. Πλέον βρίσκεται στην ύστατη ώρα που αν δεν αποφασιστεί , αν δεν δρομολογηθεί η αποκατάσταση του … δυστυχώς τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει καθόλου κτίσμα.