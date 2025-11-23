Κέρδισε τις εντυπώσεις η εικαστική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας

Η έκθεση, που διοργάνωσε ο Εικαστικός Τομέας της Κ.Ε. Φάρις του Δήμου Καλαμάτας, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Παναγιώτη Λαμπρινίδη και επιμελήτρια την Άρτεμις Ποταμιάνου, παρουσίασε 33 διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εικαστικούς καλλιτέχνες και αποτέλεσε μία από τις πιο ουσιαστικές και πολυσυζητημένες καλλιτεχνικές διοργανώσεις τη φετινή χρονιά. Πολλοί φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση, δείχνοντας βαθύ ενδιαφέρον για το περιεχόμενό της και για την υψηλή αισθητική των έργων. Το κοινό αγκάλιασε τη διοργάνωση από την πρώτη ημέρα, ενώ η ατμόσφαιρα των εγκαινίων και των ημερήσιων επισκέψεων ανέδειξε την ανάγκη του κοινού για πολιτισμό ουσίας και διάλογο γύρω από τη σύγχρονη τέχνη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες ξεναγήσεις για ομάδες επισκεπτών, σχολεία και φορείς. Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, ιδιαίτερη μνεία αξίζει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν ειδικά για παιδιά και ενήλικες. Τα μικρά παιδιά όχι μόνο εξοικειώθηκαν με τις έννοιες του άσπρου –μαύρου και της αντίθεσης, αλλά δημιούργησαν και δικά τους έργα μέσα στον εκθεσιακό χώρο, με φαντασία και φρέσκια ματιά.