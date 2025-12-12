Ο υφυπουργός τόνισε ότι «πριν από ένα χρόνο ο χρόνος αναμονής ήταν στις 9 ώρες, σε έξι μήνες έπεσε στις 5 και τώρα είναι στις 4 ώρες» στα περισσότερα ΤΕΠ της χώρας. Εξήγησε ότι μια επίσκεψη στα επείγοντα, ακόμη και για ένα «ελαφρύ τροχαίο», απαιτεί σειρά εξετάσεων και πολλαπλές ειδικότητες: «Επτά διαφορετικοί γιατροί επί μισή ώρα στον καθένα… είναι τρεισήμισι ώρες», προσθέτοντας ότι ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος ή καλύτερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου «οι αναμονές ξεπερνούν τις 12 ή και 18 ώρες».
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 10:35
Θεμιστοκλέους: Στις 4 ώρες ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα – Βελτιώσεις σε προσωπικό και υποδομές (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) καταγράφει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ο μέσος χρόνος έχει πλέον πέσει στις τέσσερις ώρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπογραμμίζοντας τη «μεγάλη βελτίωση» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Κατηγορία Πολιτική