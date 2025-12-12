Θεμιστοκλέους: Στις 4 ώρες ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα – Βελτιώσεις σε προσωπικό και υποδομές (Βίντεο)

Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) καταγράφει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ο μέσος χρόνος έχει πλέον πέσει στις τέσσερις ώρες, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπογραμμίζοντας τη «μεγάλη βελτίωση» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι «πριν από ένα χρόνο ο χρόνος αναμονής ήταν στις 9 ώρες, σε έξι μήνες έπεσε στις 5 και τώρα είναι στις 4 ώρες» στα περισσότερα ΤΕΠ της χώρας. Εξήγησε ότι μια επίσκεψη στα επείγοντα, ακόμη και για ένα «ελαφρύ τροχαίο», απαιτεί σειρά εξετάσεων και πολλαπλές ειδικότητες: «Επτά διαφορετικοί γιατροί επί μισή ώρα στον καθένα… είναι τρεισήμισι ώρες», προσθέτοντας ότι ο χρόνος αυτός είναι συγκρίσιμος ή καλύτερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου «οι αναμονές ξεπερνούν τις 12 ή και 18 ώρες».