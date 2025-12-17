Δημοσκόπηση MRB: 8 στους 10 στο πλευρό των αγροτών - Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πιθανά νέα κόμματα (Βίντεο)

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους αγρότες και έντονη αποδοκιμασία των κυβερνητικών χειρισμών στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, ενώ οι πολίτες τοποθετούνται και για πιθανά νέα πολιτικά σχήματα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 79,9% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 71,2% χαρακτηρίζει δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις τους. Παράλληλα, το 78,4% αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις το 16,7% τους κρίνει θετικά. Αντίστοιχα, το 71,8% εκτιμά ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση.

Αρνητική είναι σύμφωνα με το reader και η συνολική αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του, με το 69,5% να έχει αρνητική άποψη και το 28,6% θετική. Αντίστοιχα, η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αξιολογείται αρνητικά από το 75,5% των πολιτών.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6%, ακολουθεί το ΠΑΣOΚ με 10,9%, η Ελληνική Λύση με 9,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 22,5%. Στην αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 29,2%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 24,1%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης με μονοψήφια ποσοστά.

Νέα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για πιθανά νέα κόμματα: το 23,2% δηλώνει ότι θα ψήφιζε κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 15,6% ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ υψηλότερο ποσοστό, 31,8%, δηλώνει θετικό σε ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού.

Δημοτικότητας υπουργών

Σε επίπεδο δημοτικότητας υπουργών, προηγείται ο Νίκος Δένδιας, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Τέλος, ως βασικό κριτήριο ψήφου οι πολίτες θέτουν κυρίως τον αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, την αίσθηση δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη στον αρχηγό του κόμματος, με σχεδόν μοιρασμένες τις προτιμήσεις μεταξύ αυτοδύναμης κυβέρνησης και κυβέρνησης συνεργασίας.