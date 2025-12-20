Χριστουγεννιάτικη συνάντηση Γρηγόρη Δημητριάδη με την οικογένεια της ΟΝΝΕΔ

Συνάντηση με νέους και νέες της ΟΝΝΕΔ και μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενόψει των Χριστουγέννων είχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης συγκεντρώνοντας τη μεγάλη οικογένεια των νέων της ΝΔ.

«Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τα παιδιά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ στο παντοτινό μας στέκι» γράφει η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Χ και συνοδεύεται από δυο φωτογραφίες με τη μεγάλη οικογένεια των νέων της ΝΔ.

Η συνάντηση σε στέκι του Κολωνακίου πραγματοποιήθηκε σε ένα ζεστό και δημιουργικό κλίμα με τη συμμετοχή εκτός της ΟΝΝΕΔ και μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ανταλλαγή ευχών συνοδεύτηκε από έναν ουσιαστικό διάλογο για τη συμμετοχή και τον ρόλο των νέων στη δημόσια ζωή.

Τα χαμόγελα και η μεγάλη αγκαλιά αποκαλύπτουν τους στενούς δεσμούς που ο Γρηγόρης Δημητριάδης διατηρεί με τη νεολαία του κόμματος.

