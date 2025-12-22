Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς σε τρία Υπουργεία

Οι τοποθετήσεις έχουν ως εξής:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
– Από τη θέση του γγ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.
– Από τη θέση του γγ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.
Υπουργείο Ανάπτυξης:
– Από τη θέση του γγ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.
– Από τη θέση του γγ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
– Από τη θέση του γγ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.
– Από τη θέση του γγ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης
