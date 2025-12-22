Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς σε τρία Υπουργεία

Τους νέους γενικούς γραμματείς, που τοποθετούνται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης & Ασύλου, ανακοίνωσε το Γραφείο του πρωθυπουργού, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι τοποθετήσεις έχουν ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

– Από τη θέση του γγ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

– Από τη θέση του γγ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:

– Από τη θέση του γγ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

– Από τη θέση του γγ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

– Από τη θέση του γγ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.

– Από τη θέση του γγ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης

