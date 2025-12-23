Εορταστικές δράσεις διοργάνωσε η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Την Τετάρτη 17/12, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, ο συγγραφέας Σέργιος Σοφικίτης παρουσίασε διαδραστικά το παιδικό βιβλίο του «Η φάλαινα που ήθελε να αδυνατίσει» στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Σπερχογείας. Την ίδια ημέρα, η Λέττα Πετρουλάκη αφηγήθηκε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι της «Το δάκρυ του Αϊ-Βασίλη», από τη συλλογή της, στο 5ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Οι δράσεις συνεχίστηκαν το Σάββατο 20/12 στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου η Πειραματική Σκηνή παρουσίασε παράσταση κουκλοθεάτρου με το έργο της Νικολέττας Βασιλοπούλου «Ο Φασουλής και το ξωτικό των Χριστουγέννων». Μετά την παράσταση ακολούθησε δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής κούκλας με θέμα «Χριστουγεννιάτικος άγγελος», στο οποίο συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό 35 παιδιά και γονείς. Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας συνεχίζει δυναμικά με τη θεατρική παράσταση «Το γαλάζιο πουλί» του Νομπελίστα συγγραφέα Μωρίς Μαίτερλινκ, σε παρουσίαση από την εφηβική θεατρική ομάδα του συλλόγου. Οι παραστάσεις θα δοθούν από 3 έως 6 Ιανουαρίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Το έργο αποτελεί μια ποιητική αλληγορία μύησης στη ζωή και την κοινωνία. Μέσα από το ονειρικό ταξίδι των δύο αδελφιών, του Τυλτύλ και της Μυτύλ, τα οποία αναζητούν το Γαλάζιο Πουλί της ευτυχίας, ξεδιπλώνεται μια συγκινητική περιπλάνηση ωρίμανσης, αναζήτησης και αυτογνωσίας. Το μήνυμα είναι διαχρονικό: η αληθινή ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα και στη ζεστασιά της οικογενειακής αγάπης. Τη σκηνοθεσία, τη θεατρική διασκευή και την επιμέλεια σκηνικών υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, τη μουσική επιμέλεια ο Στάθης Γυφτάκης, ενώ στη σκηνή συμμετέχουν 22 έφηβοι ηθοποιοί. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4+ και ενήλικες.