Σε εξέλιξη αντιπλημμυρικές εργασίες στη Μεσσηνία

Σε εξέλιξη βρίσκονται αντιπλημμυρικές εργασίες στην ΠΕ Μεσσηνίας στο πλαίσιο της εργολαβίας «Καθαρισμοί ρεμάτων στην ΠΕ Μεσσηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021–2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕ Μεσσηνίας, έχουν ολοκληρωθεί καθαρισμοί ρεμάτων στις κοινότητες Φίλια και Ψάρι του Δήμου Οιχαλίας, καθώς και στις περιοχές Πανιπέρι και Αγία Σωτήρα του Δήμου Μεσσήνης, σε συμβάλλοντες κλάδους του ρέματος Τζάνε.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης και φερτών υλικών, αποκατάσταση της κοίτης και βελτίωση της παροχετευτικότητας, με στόχο τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, με μηχανήματα και προσωπικό της ΠΕ Μεσσηνίας βρίσκονται σε εξέλιξη καθαρισμοί αποστραγγιστικών τάφρων του ΓΟΕΒ Παμίσου, στην περιοχή του Ανεμόμυλου.