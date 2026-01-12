Στον “αέρα” η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες (βίντεο)

Στον αέρα είναι η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, καθώς τα μπλόκα καταγγέλλουν διασπαστικές κινήσεις από το Μαξίμου και αναμένεται να λάβουν τις επίσημες αποφάσεις τους σε συνελεύσεις σήμερα το απόγευμα.

Την αντίδραση των αγροτών προκάλεσε ειδικότερα η “στρατηγική των δύο ραντεβού” από την κυβέρνηση. Ειδικότερα η μία μόνο αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργούστο Μαξίμου επρόκειτο να είναι με αντιπροσωπεία της πανελλαδικής των μπλόκων.

Ενώ η δεύτερη συνάντηση έχει ήδη κλείσει με μερίδα αγροτών από το διασπασθέν μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και με αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν κινηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα χωριστά και έχουν ήδη συναντηθεί μία φορά με Χατζηδάκη- Τσιάρα.

“Διασπαστική η κίνηση της κυβέρνησης. Δεν ενδιαφέρεται να δώσει λύσεις. Το μόνο μέλημα της είναι πως να διασπάσει τον αγώνα των αγροτών. Εμείς σε αυτό δε θα συμμετέχουμε”, δήλωσε στο NEWS 24/7 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Τα μπλόκα θα αποφασίσουν σε γενικές συνελεύσεις το απόγευμα, φαίνεται όμως πως η διάθεση τους είναι πλέον αρνητική, καθώς όχι μόνο θεωρούν τις κινήσεις της κυβέρνησης ως διασπαστικές και επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά διαπιστώνουν ότι το Μαξίμου ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δώσει τίποτε περισσότερο και συζητά μόνο “τεχνικά θέματα”.

Τι έλεγε το Μαξίμου για τις δύο συναντήσεις

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι: “Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Δύο συναντήσεις θα γίνουν επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους. Ομως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δε λειτουργούν με όρους τελεσίγραφων”.

Επιβεβαίωσε όμως ουσιαστικά ότι η μία από τις δύο συναντήσεις δεν θα είναι με εκπροσώπους των μπλόκων λέγοντας: “Σκοπός είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών. Θα γίνει μία συνάντηση με την ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν μαζί τους. Άρα δύο συναντήσεις”.

Ο κ. Μαρινάκης διαμήνυσε στους αγρότες ότι η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των εκπροσώπων τους εγκαίρως για λόγους ασφαλείας. Επικαλέστηκε επίσης ότι για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συζήτηση πρέπει να υπάρχει ένα όριο 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση.

Ερωτηθείς ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης εάν η πανελλαδική των μπλόκων αποφασίσει τελικά να μη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, δηλαδή εάν θα ακυρωθούν και τα δύο ραντεβού, ο κ.Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε: “Η πρόσκληση μας έγινε με τον όρο να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικές οι παρουσίες. Συνάντηση με ανθρώπους που δεν εκπροσωπούν το όλον, αδικεί τα αιτήματα.”

Έσπευσε δε να προσθέσει ότι: “Κάποιος που αρνείται να προσέλθει στο διάλογο, αυτό δείχνει κάτι για τις προθέσεις του”. Και κατέληξε πως: “Ο στόχος είναι το αυριανό ραντεβού να γίνει με την ουσιαστικότερη και πλήρη εκπροσώπηση των αγροτών. Ελπίζουμε αύριο η συνάντηση αυτή να γίνει για καλό όλων”.

Δήλωσε μάλιστα ότι “ήμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής” και υποστήριξε ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό “δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τους αγρότες για περαιτέρω κλιμάκωση και για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή”.

Πηγή: www.news247.gr