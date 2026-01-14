eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ (βίντεο)

Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος μετά το πολύωρο μπλακάουτ στα συστήματα ασφάλειας του FIR Αθηνών που είχε σημειωθεί στις 4 Ιανουαρίου, η οποία και έγινε δεκτή.

Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Μετά το πόρισμα για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών ο κ. Δήμας είχε προαναγγείλει ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες και ειδικά όσες αναλογούν στην ΥΠΑ. Ο Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.

