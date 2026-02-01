Η νέα Κεντρική Επιτροπη του ΚΚΕ και η νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.