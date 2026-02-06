Κικίλιας για ναυάγιο Χίου: Δεν προδικάζω τη δικαστική και διοικητική έρευνα

Το μήνυμα ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μας» έστειλε ο υπουργός Ναυτλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής σχετικά με το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο.

Περιγράφοντας τις συνθήκες του ναυαγίου, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι πρώτον, υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφους του διακινητή, που προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Δεύτερον, οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή και τρίτον, στη διάσωση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής.

Παράλληλα, ο υπουργός είπε στα μέλη της επιτροπής ότι δεν πρόκειται, με την παρουσία του εκεί, να προδικάσει κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Τοποθετούμενος πολιτικά για το περιστατικό τόνισε: «Εμείς τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τους υποστηρίζουμε, διότι υπερασπίζονται με όλους τους νόμιμους και σωστούς τρόπους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, την πατρίδα μας, που έχει την ηπειρωτική περιοχή της, (αλλά) έχει και νησιά και θαλάσσια σύνορα» [. . .] και είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποστηρίζουμε εμπράκτως».

Κάλεσε, μάλιστα, τους βουλευτές «μέχρι να ολοκληρωθεί μία έρευνα, να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβές στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά που λέμε, προκειμένου να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ