Επείγουσα έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για υπεξαίρεση κονδυλίων από τον Γ. Παναγόπουλο

Την διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη στον οποίο διαβιβάστηκε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε από τον κ. Καψιμάλη σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα υπό τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025. Αντίστοιχα θα αναζητήσει την πορεία των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία στο πόρισμα Βουρλιώτη προσδιορίζονται σε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για τον επίμαχο χρόνο. Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο. Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί. Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.

Παναγόπουλος: Η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζοντας ότι η αρχική του δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με "πηγές" τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες "έχει στηθεί ένας χορός" ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το κράτος δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες "τρικλοποδιές" από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν. Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

ΑΠΕ - ΜΠΕ