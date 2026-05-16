Σάββατο, 16 Μαϊος 2026 19:02

Δήμος Καλαμάτας: Συνάντηση Βασιλόπουλου με προέδρους Κοινοτήτων

Γράφτηκε από την

Για θέματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ και τις εκπτώσεις συνέπειας στους λογαριασμούς, που αποφασίστηκαν για να μειωθούν οι υπέρογκες αυξήσεις του νερού στα χωριά, ενημέρωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος, προέδρους και μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων, σε συνάντηση εργασίας το απόγευμα της Πέμπτης, στο ιστορικό Δημαρχείο.

Ενημέρωση υπήρξε και για το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με στοιχεία που δόθηκαν από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κατ. Χιουρέα και τον εντεταλμένο σύμβουλο για το θέμα Παν. Αγγελάκη.

