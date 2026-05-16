50 χρόνια συμπλήρωσε η «Τριφυλιακή Εστία»

Τα πενήντα χρόνια συμπλήρωσε η έκδοση του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία», με το 156ο τεύχος που μόλις εκδόθηκε και είναι επετειακό, αφιερωμένο στα 50 χρόνια που αδιάλειπτα εκδίδεται το περιοδικό.

Η «Τριφυλιακή Εστία» εκδίδεται από το Σύλλογο των Κυπαρισσίων "Η Αρκαδιά".

Αναλυτικά από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου για την επετειακή αυτή έκδοση τονίζεται: «Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το επετειακό τεύχος (156) της «Τριφυλιακής Εστίας» (Χειμώνας 2025 - Άνοιξη 2026), που είναι αφιερωμένο στα πενήντα χρόνια του περιοδικού μας.

Η «Τριφυλιακή Εστία», συμπληρώνοντας πενήντα χρόνια αδιάλειπτης εκδοτικής παρουσίας, αναδεικνύεται σήμερα ως ένα έργο χρόνου, μνήμης και πνευματικής ευθύνης. Μισός αιώνας δημιουργίας δεν αποτελεί απλώς ένα χρονολογικό ορόσημο, αλλά την ζωντανή μαρτυρία της αφοσίωσης στον πολιτισμό, στην ιστορία και στην ανάδειξη της Τριφυλίας. Το περιοδικό στάθηκε διαχρονικά θεματοφύλακας της συλλογικής εμπειρίας του τόπου, διασώζοντας πρόσωπα, γεγονότα, παραδόσεις και αφηγήσεις που συγκροτούν τον βαθύτερο πυρήνα της ταυτότητάς μας, λειτουργώντας ως κιβωτός της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από τις σελίδες του αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τη βιωμένη παράδοση, ανάμεσα στο παρελθόν που μας θεμελιώνει και στο παρόν που μας καλεί να δημιουργήσουμε. Ιστορικοί, ερευνητές, λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος με κοινό όραμα, συναντήθηκαν σε αυτό τον χώρο έκφρασης, προσφέροντας έργο τεκμηριωμένο, καλαίσθητο και παιδευτικά ουσιαστικό. Η «Τριφυλιακή Εστία» δεν λειτούργησε μόνο ως αρχείο, αλλά υπήρξε εστία πνευματικής καλλιέργειας, στοχασμού και δημιουργικής συνέχειας.

Κατά τη συμπλήρωση αυτής της πεντηκονταετούς πορείας, το περιοδικό προβάλλει ως πολιτιστικός φάρος, που φωτίζει τη διαδρομή του τόπου από το χθες στο αύριο. Με ρίζες βαθιές στην παράδοση και βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, εξακολουθεί να ενώνει γενιές, να καλλιεργεί την συνείδηση και να εμπνέει δημιουργούς. Η διαδρομή του αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η μνήμη, όταν συνοδεύεται από γνώση, ήθος και συνέπεια, μετατρέπεται σε δύναμη πολιτισμού με διαχρονική αξία.

Το τεύχος αυτό συνδυάζει επιλεγμένα ενδεικτικά κείμενα (Μέρος Α’) από τα μέχρι τώρα τεύχη που έχουν εκδοθεί, τα οποία αναδεικνύουν τη συνέχεια και την παράδοση του περιοδικού, καθώς επίσης και νέα κείμενα (Μέρος Β’) για την εν λόγω επέτειο, από συνεργάτες που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την ξεχωριστή διαδρομή.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται αναφορές σε πρόσφατες εκδηλώσεις, καθώς και πλούσιο εικαστικό υλικό που αναδεικνύει το πνεύμα και την αισθητική του περιοδικού.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες για τα κείμενα και τα έργα τους, για την συνολική και έμπρακτη συνεργασία τους στην ολοκλήρωση αυτού του αφιερωματικού τεύχους. Η έκδοσή του μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Έχουμε την πεποίθηση ότι είναι ένα τεύχος που τιμά το παρελθόν, φωτίζει το παρόν και μας εμπνέει για το μέλλον».

Το περιοδικό μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο Ναυτίλος (Χαριλάου Τρικούπη 28, Αθήνα) και από τα βιβλιοπωλεία της Κυπαρισσίας και της ευρύτερης περιοχής της Τριφυλίας.

Επίσης για όσους επιθυμούν να τους αποσταλεί ταχυδρομικά μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6932 474529 και 6946068912 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις syllogoskyparission.h.arkadia@gmail.com, periodiko.trifyliaki.estia@gmail.com

Κ.Μπ.