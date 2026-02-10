Υπόθεση Παναγόπουλου: Ελέγχονται και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων (βίντεο)

Στo μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάμειξη και στενών συγγενικών προσώπων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Παράλληλα με την Oικονομική Eισαγγελία που διερευνά την υπεξαίρεση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα αδικήματα δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος που φωτογραφίζονται από το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής, συνεχίζεται και η έρευνα που διενεργεί ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κ. Βουρλιώτης.

Πρόκειται για μια έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, που αυτή τη στιγμή στρέφεται και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τους ήδη εμπλεκόμενους -τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους άλλους πέντε-, ακόμη και αν είναι συγγενικά τους πρόσωπα.

Επίσης, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και 4-5 ακόμη εταιρείες μικρότερου μεγέθους, οι οποίες είχαν αναλάβει να εκτελέσουν κάποια από τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα.

Τέλος, στο επίκεντρο της έρευνας είναι και η διαδικασία της έγκρισης των συγκεκριμένων κονδυλίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έπαιξαν συγκεκριμένο ρόλο πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πολιτικές κόντρες για την υπόθεση Παναγόπουλου

Πολιτικές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση Παναγόπουλου με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι την ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση την έχει η ΓΣΕΕ και ο Πρόεδρος της, οι οποίοι και ελέγχονται. Την ίδια ώρα τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών και Εργασίας απαντούν ότι η επιλογή των φορέων έγινε με ανοιχτή πρόσκληση και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Απάντηση στα δημοσιεύματα για τις μεταφορές προγραμμάτων κατάρτισης από ευρωπαϊκούς πόρους στο ΕΣΠΑ έδωσαν με κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας. Όπως επισημαίνουν η επιλογή των φορέων των κοινωνικών εταίρων έγινε μέσω ανοικτών προσκλήσεων, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο με απόλυτη διαφάνεια.

«Τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια», υπογραμμίζεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο Υπουργείων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η σύγκρουση σε πολιτικό επίπεδο. Ερευνάται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και ο κ. Παναγοπουλος υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με το ΠΑΣΟΚ να καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στη διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης.

«Οι κοινωνικοί εταίροι τρέχουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες. Το αν η διαδικασία έτρεξε σωστά από τον Παναγοπουλο εν προκειμένω που είναι πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι ζήτημά που πρέπει να απαντηθεί όχι την κυβέρνηση», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

«Με την συνδικαλιστικά ιδιότητα ελέγχεται άρα το κομμό δεν έχει καμία σχέση, αλλά μια κυβέρνηση υπέγραφε τις χρηματοδοτήσεις και πρέπει να δώσει εξηγήσεις», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Την ανάγκη να διαλευκανθεί η συμμετοχή του Γιάννη Παναγοπουλου υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων με την εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων.

«Εγώ ζητώ παραίτηση όλης της κυβέρνησης. Δεν θα κάνω το χατίρι στον κ. Μητσοτάκη να ρίχνω τις ευθύνες στους υπουργούς. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Κανείς δεν μπορεί να “πέφτει από τα σύννεφα” με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούσαν μέσα στο εργατικό κίνημα ως μηχανισμός χειραγώγησης συνειδήσεων και τελικά νομιμοποίησης και προώθησης της αντεργατικής πολιτικής κυβερνήσεων, ΕΕ και κεφαλαίου, με τις πλάτες των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ», ανέφερε ο ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Να παραιτηθεί από την ΓΣΕΕ ο κ. Παναγόπουλος. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες πώς μοιράζονται κονδύλια», η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτυ Πέρκα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένουν την έρευνα της Δικαιοσύνης.

