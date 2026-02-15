Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη (βίντεο)

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Πολιτικοί σε συλλυπητήρια μηνύματά τους, εξήραν το ήθος της και τη συμβολή της ως πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και ως διακεκριμένης νομικού και πολιτικού με σταθερή προσφορά στη δημοκρατία.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας σπουδαίας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής, που υπηρέτησε με ήθος, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την πατρίδα και τη δημοκρατία», σημειώνει σε μήνυμά του για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως προσθέτει: «Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε η επιτομή της αξιοπρέπειας. Με τη θεσμική της παρουσία, την επιστημονική της συγκρότηση και τον μετρημένο λόγο της, τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και άφησε ένα διακριτό αποτύπωμα πολιτικού πολιτισμού. Τη θυμάμαι με ιδιαίτερη εκτίμηση και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς υπήρξαμε συνυποψήφιοι στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Πάντοτε ευγενής, νηφάλια, με σεβασμό προς όλους, αποτέλεσε παράδειγμα για το πώς η πολιτική μπορεί να ασκείται με ποιότητα και μέτρο. Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως σημείο αναφοράς ήθους και προσφοράς στη δημόσια ζωή».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εξέφρασε συλλυπητήρια στους οικείους της σημειώνοντας ότι «Η πορεία της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα. «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια της Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα.

«Έφυγε από τη ζωή η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην βουλεύτρια της ΝΔ επί σειρά ετών και πρώην υπουργός, η οποία έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία».

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε ανακοίνωσή της για την Αννα Ψαρούδα Μπενάκη υπογραμμίζει:

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής και της νομικής επιστήμης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους αφήνοντας έντονο αποτύπωμα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Η συμβολή της στον δημόσιο διάλογο, στη νομική σκέψη και στη θεσμική λειτουργία της χώρας υπήρξε πολύτιμη» υπογράμμισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους της».

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια της ‘Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της».

Πηγή: ertnews.gr