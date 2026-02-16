Πρώτη συνεδρίαση σήμερα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία

Όπως έχει γίνει γνωστό από πλευράς υπουργείου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδί.
Πρόκειται για την επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, και η οποία έχει αναλάβει να συζητήσει με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι πέντε βασικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί ο Εθνικός Διάλογος είναι:
1. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».
2. Η σχολική ζωή, «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».
3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».
4. Οι υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί».
5. Η διακυβέρνηση του συστήματος, «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».
Επίσης, οι βασικές αρχές που θα διέπουν τον Εθνικό Διάλογο και την τελική πρόταση, στην οποία θα καταλήξει είναι:
1. Το κοινό μορφωτικό δικαίωμα: «Να υπάρξει ισχυρός κορμός γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».
2. Υψηλά πρότυπα για όλους: «Να ανεβεί ο πήχης συνολικά, όχι για λίγους».
3. Ισοτιμία διαδρομών: «Να υπάρχουν επιλογές, είτε στα ΑΕΙ είτε στην Τεχνική Εκπαίδευση, με συγκρίσιμο κύρος και καθαρές προοπτικές».
4. Αξιοπιστία και δικαιοσύνη στην αξιολόγηση: «Στόχος, λιγότερη εξετασιοκεντρική πίεση και περισσότερη παιδαγωγική αξία».
5. Διαχειρισιμότητα και εφαρμοσιμότητα: «Οι αλλαγές να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, με στήριξη των εκπαιδευτικών».
