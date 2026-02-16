Υπ. Εργασίας: Σε πλήρη λειτουργία το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» - Η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με το οποίο η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Από σήμερα, ξεκινά μία νέα σελίδα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", 13 χρόνια μετά την αρχική λειτουργία του. Μέσω του νέου συστήματος, απλοποιούμε τις διαδικασίες, ενισχύουμε περαιτέρω τη προστασία των εργαζομένων, διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, μειώνοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία και, παράλληλα, ενισχύουμε τη διαφάνεια, καθιστώντας την αγορά εργασίας πιο δίκαιη για όλους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι», συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι μία νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους», που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (ένα αντί για τέσσερα έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς τη χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τον Απρίλιο του 2025.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νέου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προηγήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων, μέσω της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.), της διάθεσης νέων δυνατοτήτων τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων, της απλούστευσης διαδικασιών, της ενιαίας διαδικασίας παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι), της καταγραφής των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση και της διάθεσης «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Παράλληλα, παρέχονται νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr, νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης και δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών.

Επιπλέον, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.

Από την αναβάθμιση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η δημόσια διοίκηση, καθώς αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο, βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ