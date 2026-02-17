Σαμαράς σε Τασούλα: «Η δηθεν θετική ατζέντα ξεπλένει την Τουρκία στη διεθνή κοινότητα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ την εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση σειράς άλυτων ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας, όπως το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Θράκης σε συνδυασμό με την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα , με ειδική αναφορά στη συμφωνία Mercosur.

Για την εξωτερική πολιτική ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε την θέση του ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, και εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για τα εθνικά θέματα.

Επισήμανε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, επέτειναν την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας.

Έθεσε δε τα ερωτήματα αν έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν «θετική ατζέντα» και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί φιλίας, «ξεπλένει» ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης, καθώς και αν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου, αλλά και επί του πεδίου.

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε επίσης πως η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από την ώρα που σε αυτό μετέχουν Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία και άλλες χώρες και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ ότι δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.

