Επεισόδια κατά την επίσκεψη του Αδ. Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας (Βίντεο)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και εργαζόμενους, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας 'Αδ. Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Για απαράδεκτο γεγονός έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο ΟΡΕΝ, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι «με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, αυγά, πέτρες, με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε».

Ανέφερε ότι τα επεισόδια έκαναν «γνωστοί κομμουνιστές του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Πρόσθεσε ότι «η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

Όπως είπε ακόμη, «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».

Ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Για «απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας», κάνει λόγο η ΟΕΝΓΕ. «Καταγγέλλουμε τη σύλληψη του συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο νοσοκομείο Νίκαιας, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ τον οποίον κρατούσαν με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών», αναφέρει η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών.

Αναφέρει επίσης τα εξής: «Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους "εχθρούς" υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης. Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στο νοσοκομείο

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν μέσα στο νοσοκομείο, χτυπώντας αδιάκριτα υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση».

Επισημαίνουν ότι το νέο τμήμα που εγκαινιάζεται έχει ήδη «πλημμυρίσει τρεις φορές, έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να "βγει η εφημερία" και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

Αναφέρουν, επίσης, ότι «η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία», καταλήγουν οι εργαζόμενοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ