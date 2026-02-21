Κορυφώνεται αύριο το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

Στο αποκορύφωμά του φθάνει το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι, με σημείο αναφοράς τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αύριο Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Πλήθος επισκεπτών αναμένεται το τριήμερο στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, με τις πληρότητες στα καταλύματα να αγγίζουν -σύμφωνα με αναφορές ανθρώπων του τουρισμού- το 100%.

Σήμερα Σάββατο, από τις 11 και μετά, η κεντρική πλατεία της πόλης περιμένει τους μικρούς φίλους για αποκριάτικο παιχνίδια με δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια.

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται μιας και διανύουμε το τελευταίο τριήμερο.

Σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση, ενώ αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και ητελετή λήξης. Στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Κρικοριάν, τη μουσική επένδυση θα έχει ο Dj Νάσος Παπατζιμόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Ήβη Αδάμου.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στην Ακτή του ΝΟΚ έχουν προγραμματιστεί Καρναβαλοχρώματα και διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη από την ομάδα Polis Art Events.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

Κεντρική πλατεία Καλαμάτας: 11:00 “Παίζοντας όπως παλιά”. 12:00 Παραδοσιακό γαϊτανάκι από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας). 12:30 Διαδραστική μουσική συναυλία για παιδιά, γεμάτη κέφι, ρυθμό, τραγούδι και παιχνίδι από την ομάδα ΤΣΙΚΙΜΠΟΜ. 20:00 Νυχτερινή παρέλαση και Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

Κεντρική πλατεία Καλαμάτας: 16:00 Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και τελετή λήξης. Παρουσίαση: Γιώργος Κρικοριάν. Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος. Συναυλία με την Ήβη Αδάμου,

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

Ακτή ΝΟΚ – πίσω από το λούνα παρκ: 12:00 Καρναβαλοχρώματα, διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη. Από την ομάδα Polis Art Events.

Παράλληλες εκδηλώσεις:

Πεζόδρομος Σφακτηρίας: Viva la Mexico - Dia de los Muertos, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – 20:00. Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – 18:00.

Πάρτι καρναβαλικών πληρωμάτων: Group 1 – Κοκκινοσκουφίτσα. Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (Ροδανθός), big party.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (BROOKLYN). Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης. Group 5 - CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar). Θεματικό μασκέ πάρτυstre, μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Closing party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- Hello Kouroparty: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα) (1821NotJustaBar), Street party. Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα) (1821NotJustaBar) Street party.