Σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία: Εξιχνίαση διαδικτυακής απάτης και 7 συλλήψεις

Μία εξιχνίαση διαδικτυακής απάτης και επτά συλλήψεις περιελάμβανε η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές στη Μεσσηνία.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στις αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες έγιναν έλεγχοι σε 510 άτομα, εκ των οποίων 445 ήταν Ελληνες και 65 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 43 άτομα, από τα οποία 32 ήταν Ελληνες και 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα για διάφορα αδικήματα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 369 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 121 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία η εξιχνίαση απάτης αφορά έναν 68χρονο από την Καλαμάτα που κατήγγειλε πως στις 4 Φεβρουαρίου σε ιστοσελίδα που βρήκε στο facebook, διαπραγματεύτηκε με υποτιθέμενο διαχειριστή την πώληση ενός σκεύους ζαχαροπλαστικής και συμφώνησαν στην αγορά έναντι του χρηματικού ποσού των 200 ευρώ. Ο 68χρονος κατέθεσε τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που του δόθηκε, όμως το σκεύος δεν το παρέλαβε ποτέ και τότε κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησαν στην εξιχνίαση της διαδικτυακής απάτης και αποδείχθηκε πως δράστης ήταν ένας 17χρονος από την Καστοριά.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανήλικου για απάτη με υπολογιστή, ενώ κατηγορείται και ο 56χρονος πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Από εκεί και πέρα έγιναν τέσσερις συλλήψεις στη Μεσσηνία για μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθη στη Μεσσήνη ένας 58χρονος με 5,3 γραμμάρια χασίς και δύο ναρκωτικά χάπια, επίσης στη Μεσσήνης ένας 57χρονος με ένα τσιγαριλίκι και ακόμη για ένα τσιγαριλίκι συνελήφθησαν ένας 24χρονος στην Καλαμάτα και ένας 69χρονος στο Πεταλίδι.

Ακόμη έγιναν δύο συλλήψεις στην Καλαμάτα για ναρκωτικά και όπλα.

Πρόκειται για μία 38χρονη Ελληνίδα και έναν 31χρονο Ρουμάνο που κατείχαν 0,5 γραμμάρια χασίς, αλλά και ένα στιλέτο με μήκος λάμας 6 εκατοστά, ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 7 εκατοστά και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με μήκος λάμας 5 εκατοστά.

Τέλος, έγινε μια ακόμη σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

