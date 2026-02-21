Νησιώτικο Καρναβάλι: 166 χρόνια παράδοσης και δημιουργίας - Ο αντιδήμαρχος Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος στην “Ε”

Με ιστορία που μετρά πλέον 166 χρόνια παρουσίας, το Καρναβάλι της Μεσσήνης δεν αποτελεί απλώς ένα ετήσιο πολιτιστικό γεγονός, αλλά έναν ζωντανό θεσμό που διατρέχει τις γενιές και διαμορφώνει τη συλλογική ταυτότητα της πόλης.

To Νησιώτικο Καρναβάλι δεν περιορίζεται μόνο στις παλιές αφηγήσεις, κάθε χρόνο ανανεώνεται μέσα από τη συμμετοχή των κατοίκων, τη δημιουργικότητα των ομάδων και την αστείρευτη φαντασία των παιδιών και των μεγάλων, καθιστώντας τη γιορτή αυτή μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Με αφορμή την κορύφωση του τριημέρου, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος μίλησε στην “Ε” για τη σημασία, το όραμα και τη δυναμική της φετινής διοργάνωσης, σκιαγραφώντας ένα Καρναβάλι που «ενώνει το παρελθόν με το παρόν» και μετατρέπει τη Μεσσήνη σε επίκεντρο χαράς, δημιουργίας και εξωστρέφειας. Όπως σημείωσε, το Καρναβάλι είναι «κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και της ταυτότητάς μας», ένας θεσμός που κρατιέται ζωντανός χάρη στην αγάπη και τη συμμετοχή των δημοτών, οι οποίοι μεταφέρουν τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά. Με αυξημένη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και καρναβαλικών ομάδων, έντονη παρουσία της νεολαίας και αυξανόμενο ενδιαφέρον επισκεπτών από άλλες περιοχές, το 166ο Καρναβάλι φιλοδοξεί να συνδυάσει την παράδοση με έναν σύγχρονο, δυναμικό χαρακτήρα, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και προβάλλοντας την πόλη ως έναν σταθερό πολιτιστικό προορισμό τις μέρες της αποκριάς.

Συνέντευξη στον Τάσο Ανδρικόπουλο

-Το Καρναβάλι της Μεσσήνης συμπληρώνει 166 χρόνια ιστορίας. Τι σημαίνει αυτό για την πόλη και τους δημότες;

Το Καρναβάλι της Μεσσήνης δεν είναι απλώς μια γιορτή· είναι ένας ζωντανός θεσμός που συνοδεύει την πόλη μας εδώ και 166 χρόνια. Αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και της ταυτότητάς μας. Για τους δημότες είναι μια περίοδος χαράς, δημιουργίας και ενότητας, που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους.

-Ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο που κρατά ζωντανό το Καρναβάλι τόσες δεκαετίες;

Το στοιχείο που το κρατά ζωντανό είναι η αγάπη και η συμμετοχή του κόσμου. Οι άνθρωποι της Μεσσήνης το στηρίζουν με πάθος, μεταφέροντας τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά. Είναι μια γιορτή που βασίζεται στην αυθεντικότητα, το κέφι και τη συλλογικότητα.

-Πώς συνδέεται ο θεσμός με την πολιτιστική ταυτότητα της Μεσσήνης;

Το Καρναβάλι είναι έκφραση πολιτισμού. Μέσα από τα δρώμενα, τις παραδόσεις, τη μουσική και τη σάτιρα, αναδεικνύει το δημιουργικό πνεύμα της πόλης. Είναι ένας θεσμός που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και προβάλλει τη Μεσσήνη ως τόπο ζωντανής πολιτιστικής δράσης.

-Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και οι καινοτομίες του φετινού 166ου Καρναβαλιού;

Το φετινό Καρναβάλι είναι πιο δυναμικό από ποτέ, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, νέες συμμετοχές, δημιουργικές ιδέες και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την παράδοση αλλά και να δώσουμε σύγχρονο χαρακτήρα στη διοργάνωση.

-Ποια είναι η εικόνα των συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση;

Φέτος έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν πολλοί τοπικοί σύλλογοι, σχολεία και καρναβαλικές ομάδες, αποδεικνύοντας ότι η Μεσσήνη αγκαλιάζει τον θεσμό με ενθουσιασμό. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία.

-Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει η φετινή διοργάνωση;

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: χαρά, ενότητα και αισιοδοξία. Σε μια εποχή με προκλήσεις, έχουμε ανάγκη από στιγμές που μας φέρνουν κοντά, που μας θυμίζουν τη δύναμη της κοινότητας και της συλλογικής δημιουργίας.

-Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των εθελοντών και των τοπικών συλλόγων;

Οι εθελοντές και οι σύλλογοι είναι η ψυχή του Καρναβαλιού. Χωρίς τη δική τους προσφορά, την οργάνωση, τον χρόνο και το μεράκι τους, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Τους ευχαριστούμε θερμά γιατί αποτελούν τον βασικό πυλώνα της επιτυχίας.

-Πώς ανταποκρίνονται οι νέοι της περιοχής στο κάλεσμα του Καρναβαλιού;

Οι νέοι ανταποκρίνονται με εντυπωσιακό τρόπο. Συμμετέχουν ενεργά, φέρνουν νέες ιδέες, φαντασία και ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό που η νεολαία συνεχίζει την παράδοση και την εξελίσσει.

-Παρατηρείτε αύξηση επισκεπτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας;

Ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα. Το Καρναβάλι της Μεσσήνης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, προσελκύοντας κόσμο από όλη τη Μεσσηνία αλλά και ευρύτερα.

-Ποια είναι η επίδραση του Καρναβαλιού στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις;

Η επίδραση είναι ιδιαίτερα θετική. Η πόλη γεμίζει ζωή, οι επισκέπτες ενισχύουν την αγορά, την εστίαση και τις τοπικές επιχειρήσεις. Το Καρναβάλι έτσι αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία τόνωσης της τοπικής οικονομίας.

-Ποιο είναι το όραμα του Δήμου για το μέλλον του Καρναβαλιού;

Το όραμά μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον θεσμό, να τον εξελίξουμε με σεβασμό στην ιστορία του και να τον καθιερώσουμε ως έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Ο Δήμος εξετάζει παράλληλα τρόπους εξωστρέφειας, που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προβολή.

-Γιατί αξίζει κάποιος να βρεθεί στη Μεσσήνη αυτές τις ημέρες;

Γιατί η Μεσσήνη αυτές τις ημέρες είναι μια πόλη γιορτής, χαράς και φιλοξενίας. Το Καρναβάλι μας είναι μοναδικό, αυθεντικό και γεμάτο παλμό. Καλούμε όλους να έρθουν, να συμμετέχουν και να ζήσουν από κοντά αυτή τη μεγάλη εμπειρία.