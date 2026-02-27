Φάμελλος: Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος επιτελικό στην συγκάλυψη, χρειαζόμαστε ένα κράτος αποτελεσματικό στην προστασία των πολιτών

Για «ανοιχτή πληγή» και «εθνική τραγωδία» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο της συνεδρίασης με θέμα «Επετειακή Αναφορά στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «τα Τέμπη δεν ήταν "η κακιά στιγμή" ή "ένα ανθρώπινο λάθος"», αλλά «αποτέλεσμα επιλογών» και συγκεκριμένης «κυβερνητικής πολιτικής». Επισήμανε ότι υπήρξαν «φωνές» που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους και άρα «η κυβέρνηση γνώριζε και δεν έκανε τίποτα». «Ήταν γνωστό ότι η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε, ο σταθμός της Λάρισας δεν είχε επισκευαστεί, δεν υπήρχε δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου και είχε μειωθεί το προσωπικό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του υπουργού στη Βουλή «λίγες ημέρες πριν την τραγωδία, ο οποίος υποστήριζε ότι «είναι ντροπή να τίθεται ζήτημα ασφαλείας των σιδηροδρόμων».

Ο Σ. Φάμελλος υποστήριξε ότι μετά ήρθε όμως και δεύτερο έγκλημα, «ένα καλά οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης ευθυνών, συντονισμένο μέσα από το Μαξίμου», επαναφέροντας στο προσκήνιο τις κατηγορίες για «μπάζωμα», «καταστροφή πειστηρίων» και άλλες «μεθοδεύσεις».

Όπως τόνισε, τρία χρόνια μετά το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν θα υπάρξει απόδοση ευθυνών και λογοδοσία. «Ποιος είχε την ευθύνη για το ότι 2 τρένα με υψηλή ταχύτητα έτρεχαν εκείνο το βράδυ για περίπου 12 λεπτά στην ίδια γραμμή; Ποιος είχε την ευθύνη γιατί είχε αποδομηθεί η πρόληψη και η ασφάλεια;», είπε, υπογραμμίζοντας πως «τα Τέμπη είναι καθρέφτης για το πώς λειτουργεί τη κοινωνία». «Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος επιτελικό στην συγκάλυψη, χρειαζόμαστε ένα κράτος αποτελεσματικό στην προστασία των πολιτών, στην προστασία των δημοσίων υποδομών και στην πρόσβαση σε αυτές τις υποδομές», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες», ωστόσο, όπως είπε, «τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο καταρρίπτουν κάθε δικαιολογία».

«Ο σεβασμός μας στα θύματα, στους τραυματίες και τις οικογένειες απαιτεί κάτι περισσότερο από λόγια. Οφείλουμε μια ισχυρή πολιτεία που θα λειτουργεί με ασφάλεια και όχι με το "πάμε και όπου βγει". Οφείλουμε θεσμούς που δεν θα φοβούνται την έρευνα. Οφείλουμε μια πολιτική που δεν θα κρύβεται πίσω από πλειοψηφίες», είπε ο Σ. Φάμελλος και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στα αυριανά συλλαλητήρια στις 12:00, στην πλατεία Συντάγματος και σε όλες τις πόλεις της χώρας, «γιατί η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ