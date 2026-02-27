Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η νέα δράση εκσυγχρονισμού ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών ΑΕΙ

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται με 520.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας, στρατηγικής ανάπτυξης, υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και μονάδας ψηφιακής διακυβέρνησης», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027».

Με την ένταξη του συγκεκριμένου ΑΕΙ, τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, συνολικού προϋπολογισμού 24.960.000 ευρώ, ανέρχονται σε είκοσι, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών πέντε είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν στην:

-επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου καθώς και των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών σχεδίων του κάθε ΑΕΙ, μετά από ανάλυση δεικτών και παρακολούθηση επιδόσεων,

-διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της κάθε Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και εκπόνηση τεκμηριωμένων εκθέσεων και αναφορών για την εξέλιξη των δεικτών επίδοσης,

-παρακολούθηση της επίδοσης του ΑΕΙ σε διεθνείς λίστες κατάταξης,

-απογραφή και λειτουργική αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών, αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, επεξεργασία συλλογής και εφαρμογή νέων δεδομένων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σε κάθε ΑΕΙ, μέσω της δημιουργίας σχετικού μητρώου

-επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και των στελεχών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σε θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί ιδίως από την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών,

-απλούστευση των διαδικασιών και συντονισμός της υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΑΕΙ και εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του,

-πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου μέσω παραστατικών (ημερολόγια κίνησης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια/συναντήσεις, πρακτικά παραλαβής αναλώσιμων/εξοπλισμού/προμηθειών, παραστατικά δαπανών κ.λπ.).

ΑΠΕ-ΜΠΕ