ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μ. Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 2103681730, +30 2103681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.