Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 13:50

ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μ. Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 2103681730, +30 2103681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

 

Ιράν: Είκοσι τέσσερις νεκροί από πλήγμα σε σχολείο

Απολογισμός πληγμάτων που αποδίδονται στο Ισραήλ εναντίον ενός σχολείου στο Ιράν ανέρχεται σε 24 νεκρούς, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

