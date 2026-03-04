Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον (βίντεο)

Με το μήνυμα πως «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες».

Αναφερόμενος στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως τα πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και έντασης έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, τονίζοντας ότι η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: υποστήριξη της αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων, επιστροφή στη διπλωματία και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, με έμφαση στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπολοΐας. Επισήμανε παράλληλα ότι η επόμενη μέρα στο Ιράν πρέπει να διασφαλίζει την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του λαού του, ενώ η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει πλήρη έλεγχο στο πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις ενέργειες της ελληνικής πολιτείας, σημειώνοντας ότι η χώρα τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε διπλωματική και αμυντική ετοιμότητα, με ενεργοποίηση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη δημιουργία πολλαπλών γραμμών επικοινωνίας για επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «πυλώνα του Ελληνισμού», όπου η Ελλάδα έχει στείλει τη Φρεγάτα Κίμων, τη Φρεγάτα Ψαράς και τέσσερα F16 Viper.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού» επεσήμανε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως «η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική» για την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ertnews.gr