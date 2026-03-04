Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

«Η εξαγωγή δημοκρατίας είναι ένα τελειωμένο από την ίδια την ιστορία επιχείρημα», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν.

Αν και ξεκαθάρισε πως ένα δημοκρατικό καθεστώς είναι αναγκαίο έναντι της αυταρχικής θεοκρατίας του Ιράν, υπογράμμισε με έμφαση ότι αυτό «σίγουρα δεν θα γίνει με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς».

Ο κ. Χαρίτσης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι με τη στάση της νομιμοποιεί μια παράνομη επίθεση σε μια κυρίαρχη χώρα και συναινεί στην κατάλυση του διεθνούς δικαίου. Χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον «επιτιθέμενο σε αυτόν τον πόλεμο», ο οποίος επιδιώκει τη βίαιη αναδιαμόρφωση των ισορροπιών ισχύος με «γενοκτονικές μεθόδους και εγκλήματα πολέμου», από τη Γάζα μέχρι τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω της μονομερούς πρόσδεσης στη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ. «Στον πόλεμο δεν μπαίνεις απότομα, διολισθαίνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρωθυπουργό να δεσμευτεί ρητά ότι η ναυτική βάση της Σούδας και οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εκτός ρητού νατοϊκού πλαισίου.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για την επιλογή της «συμμαχίας των πρόθυμων» και τη λογική του «δεδομένου συμμάχου», τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να λειτουργεί ως κρίκος στρατιωτικών σχεδιασμών σε μια τόσο εύφλεκτη συγκυρία. «Στρατιωτικά διαπιστευτήρια στο γενοκτονικό κράτος και στην κυβέρνηση Νετανιάχου δεν πρόκειται να δώσουμε», σημείωσε σε αυστηρό τόνο.

Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε πραγματικά απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αφιέρωσε λιγότερο από το μισό της ομιλίας του για να μιλήσει «παρεμπιπτόντως» για τον πόλεμο, στο πλαίσιο συζήτησης για άλλο νομοσχέδιο. Για τον λόγο αυτό, επανέφερε το αίτημα για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, αλλά και για τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αίτημα που κατέθεσε από κοινού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Ξεκινώντας την παρέμβασή του, ο Αλέξης Χαρίτσης χαιρέτισε την ιστορική δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, υπογραμμίζοντας ότι η τελεσίδικη καταδίκη και των 42 κατηγορουμένων αποτελεί «οξυγόνο για την Ελληνική Δημοκρατία και το κράτος δικαίου». Όπως ανέφερε, η οργάνωση είναι πλέον και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης μια εγκληματική οργάνωση, καταδικασμένη στη συνείδηση των πολιτών.

