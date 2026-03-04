Δίκη Χρυσής Αυγής: «Έγινε το αυτονόητο μετά από 11,5 χρόνια στα δικαστήρια», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα (βίντεο)

Τελεσίδικα ένοχοι κρίθηκαν και οι 42 κατηγορούμενοι ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, καθώς το Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε σήμερα την πρωτόδικη απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα κόμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, επτά πρώην βουλευτές καταδικάστηκαν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τους: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Οι υπόλοιποι 35 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σε πολλούς από αυτούς αποδόθηκαν επιπλέον κακουργηματικές πράξεις.

Το δικαστήριο επικύρωσε την ενοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, καθώς και 12 ακόμη ατόμων για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του μουσικού. Παράλληλα, πέντε κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών το 2012.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία της Μάγδας Φύσσα, η οποία έφτασε στο Εφετείο κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ενώ έξω από το κτίριο ακούγονταν τα τραγούδια του γιου της. Σε δηλώσεις της μετά την απόφαση, τόνισε:

«Ιστορική μέρα. Μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό τον αγώνα, τον μακροχρόνιο αγώνα. 11,5 χρόνια μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα πια. Είναι εγκληματική οργάνωση.»

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν επίσης ο πατέρας του Παύλου Φύσσα, Παναγιώτης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου και η Μπέτυ Μπαζιάνα. Από την πλευρά των καταδικασθέντων, παρόντες ήταν μόνο οι Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης, οι οποίοι παραμένουν έγκλειστοι.

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου, φορείς και συλλογικότητες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο, απαιτώντας την παραδειγματική καταδίκη των κατηγορουμένων.

