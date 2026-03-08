Συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη και Μακρόν αύριο στην Κύπρο

«Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαΐκής Ενωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους».

Αυτά αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ αναφερόμενοι στην αυριανή επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στο νησί, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

