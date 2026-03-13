ΠΑΣΟΚ: Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από το κόμμα

Μετά τη χθεσινοβραδυνή διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα πως παραιτείται από βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και θα παραδώσει την έδρα του.

Σε δήλωσή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Μετά την χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν».

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος επισημαίνει ακόμη πως είχε τις θέσεις κι απόψεις του αλλά συντασσόταν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος.

«Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας», καταλήγει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

