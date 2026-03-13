Φάμμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

«Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επιλύουν το πρόβλημα με τα καύσιμα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν αντιμετωπίζουν την κύρια πηγή ακρίβειας και αισχροκέρδειας που είναι τα διυλιστήρια και δεύτερον, το πολύ μεγάλο βάρος των έμμεσων φόρων που επιβαρύνει τα καύσιμα και όλους τους καταναλωτές σε όλα τα πεδία», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, και ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει δυο τροπολογίες στη Βουλή.

Η μία τροπολογία, είπε, αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη την οριοθέτηση σε χαμηλά ύψη του περιθωρίου διύλισης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στα διυλιστήρια, σημειώνοντας ότι η «η λέξη φάντασμα που αποφεύγει η κυβέρνηση να αναφέρει τις τελευταίες μέρες είναι τα διυλιστήρια».

Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή, και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σταυράκη, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Απαιτείται να υπάρχει αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και σαφέστατα όλοι μιλάμε για έλεγχο σε όλα τα πεδία της αγοράς και η επιβολή πλαφόν πρέπει να γίνει σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας και όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους και βέβαια πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του κράτους και αυτό σημαίνει για μας ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ρόλου και της μετοχικής παρουσίας του δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια».

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοοδευτική Συμμαχία.

«Μας έχει επιβληθεί πλαφόν, το οποίο μειώνει τα κέρδη μας κάτω από το όριο επιβίωσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, και συνέχισε: «Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να επιβληθεί το πλαφόν με τα περιθώρια κέρδους προ του πολέμου και ζητάμε να μειωθούν τα κέρδη και τον διυλιστηρίων και τα οφέλη που έχει το κράτος από το ΦΠΑ».

Εξέφρασε την ανησυχία ότι με τα μέτρα της κυβέρνησης «η επαρχία θα κλείσει» και σημείωσε: «Ο οικογενειάρχης πρατηριούχος έχει χάσει σήμερα το 30% της αγοραστικής του δύναμης, χάνει το 40% του περιθωρίου κέρδους και αυτό σημαίνει κλείσιμο των πρατηρίων. Αν ο σκοπός της κυβέρνησης είναι αυτός πρέπει ευθαρσώς να το πει, αλλά οι πρατηριούχοι πρέπει να επιβιώσουν, ζητάμε το δίκιο».

Στη μεγάλη πίεση που δέχονται οι πρατηριούχοι, ιδίως στην επαρχία, και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σταυράκης.

Στη συνάντηση πήραν μέρος η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα και ο πρώην υφυπουργός, Γιάννης Αμανατίδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ