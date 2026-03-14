Κουτσούμπας: Το μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας.

Κατά την παρουσία του εκεί έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας, εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής, συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα. Στέλνουν το μήνυμα στις σημερινές κι αυριανές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και το καπιταλιστικό σύστημα που τα γεννά όλα αυτά, για μία νέα κοινωνία ευημερίας, ειρήνης, ανθρωπιάς, δικαιοσύνης, τον σοσιαλισμό».

