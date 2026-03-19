Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Κατακραυγή για τον πόλεμο (Βίντεο)

Ουσιαστικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, με την εκστρατεία Τραμπ στη Μέση Ανατολή να εισπράττει μαζική κατακραυγή.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 31,1%

ΠΑΣΟΚ - 14%

Ελληνική Λύση - 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας - 10,6%

ΚΚΕ - 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ - 4,6%

Φωνή Λογικής - 3,5%

Νίκη - 3,1%

Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο - 2,8%

ΜέΡΑ25 - 2,6%

Νέα Αριστερά - 1,4%

Άλλο κόμμα - 6,7%

Δημοσκόπηση MRB: Καταδίκη για τον πόλεμο Τραμπ κατά του Ιράν

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι σύμφωνα με το reader αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.

Πως αξιολογούν την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν