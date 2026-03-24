Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 12:59

Κυρ. Μητσοτάκης από fly over: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής

Κυρ. Μητσοτάκης από fly over: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής

Εντυπωσιασμένος από τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Fly over στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εργοτάξιό του.

«Θέλω να συγχαρώ τις κατασκευαστικές εταιρίες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους γιατί όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία εκτελείται το έργο και είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν χαλάλι, άξιζε αυτή η ταλαιπωρία», δήλωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν που θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης.

Θα προστεθεί στο Μετρό το οποίο επεκτείνεται και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής. Θα μας βλέπετε συχνά εδώ, θα περνάμε από το εργοτάξιο να βλέπουμε την πρόοδο. Είναι πολύ εντυπωσιακό και αποδεικνύεται ακόμα ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου και μπορούν να φέρουν εις πέρας τεχνικά πολύπλοκα έργα».

ΑΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
