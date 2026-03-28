4ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Σε εξέλιξη η δεύτερη ημέρα εργασιών

Το μεσημέρι αναμένονται οι ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, καθώς επίσης και του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και πρώην προέδρου του κόμματος, Ευάγγελου Βενιζέλου. Παράλληλα, από νωρίς το μεσημέρι και έπειτα αναμένεται να πάρουν το λόγο και όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Νωρίτερα, θα έχουν προηγηθεί οι εισηγήσεις για το Πρόγραμμα από τον Συντονιστή Προγράμματος του κόμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, για τη Λειτουργία οργανώσεων - Καταστατικό από τον Γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, και για την Εθνική Στρατηγική από τον βουλευτή και μέλος της ΠΓ της ΚΟΕΣ Δημήτρη Μάντζο. Οι σημερινές εργασίες θα ολοκληρωθούν το βράδυ με την ψήφιση του Προγράμματος, του Καταστατικού και της Διακήρυξης και των Πολιτικών Θέσεων.

