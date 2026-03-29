Γεωργιάδης: Μείωση 17% στις αναμονές με το νέο σύστημα εφημεριών (Βίντεο)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε μια ευρεία ατζέντα στη συνέντευξή του στο Mega ΣΚ , τοποθετούμενος για τα ανοιχτά μέτωπα της δημόσιας υγείας, την κατάσταση στα νοσοκομεία, τις αντιδράσεις στη Νίκαια, το πρόγραμμα πρόληψης του υπουργείου, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας.

Στην έναρξη της συζήτησης, ο υπουργός Υγείας στάθηκε στην απώλεια της Μαρινέλλας, απευθύνοντας δημόσια συλλυπητήρια στους οικείους της και μιλώντας με θερμά λόγια για τη στάση που κράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα.

«Πριν οτιδήποτε άλλο θέλω να πω δημοσίως συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μαρινέλλας. Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα να μην πενθεί. Από χθες έδωσε μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο διάστημα μετά από το εγκεφαλικό, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και αυτή και όλη της η οικογένεια. Και θέλω να τους πω πραγματικά συλλυπητήρια», είπε.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία ανέφερε: «Εδώ έχουμε μπει σε ένα σημείο που λέγεται αχαρτογράφητα νερά. Κανείς πραγματικά στον πλανήτη Γη δεν ξέρει τίποτα να συμβεί. Διάβαζα χθες μια μελέτη από την JP Morgan που είχε δύο σενάρια. Το ένα με ειρήνη, στο οποίο πάμε σε πετρέλαιο 40 δολάρια και παγκόσμια ανάπτυξη. Το άλλο με συνέχεια του πολέμου με πετρέλαιο στα 150 δολάρια και παγκόσμια ύφεση. Για την Ελλάδα τώρα πρέπει οι κινήσεις μας να είναι προσεκτικές. Άρα και μέτρα πρέπει να παίρνουμε, αλλά και πρέπει να κρατάμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα χρειαστούμε στην επόμενη στροφή. Νομίζω η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια ισορροπία σε μια πραγματικά πολύ περίεργη στιγμή για την ανθρωπότητα».

Περιφερειακά ιατρεία και καταλύματα για τους γιατρούς στα νησιά

Για το ΕΣΥ και τον προγραμματισμό του υπουργείου για τα νησιά: «όσον αφορά στην στελέχωση από γιατρούς στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία των νησιών: μεταξύ του 24 και του 25, επειδή έβγαλα την ΚΥΑ με τα άγονα και δώσαμε τα 600 ευρώ το μήνα σε επτά ειδικότητες για τις άγονες περιοχές, είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο. Έμενε όμως ένας σκληρός πυρήνας, που δεν είχε καλυφθεί ποτέ την τελευταία 15ετία. Φέτος έχουμε ένα επιπλέον εργαλείο. Τη δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου, με τα 1500 ευρώ καθαρά το μήνα για κάθε γιατρό, όπου η πρόσκληση θα γίνει τώρα αρχές Απριλίου, θα έχει και αυτά τα 1500 ευρώ μέσα. Άρα πιστεύω ότι με τα 600 ευρώ που δίνουμε εμείς συν 1500 ευρώ από τη δωρεά Χατζηιωάννου, συν τα σπίτια που δίνουν οι περισσότεροι Δήμοι, ένας γιατρός θα πάει σε ένα μικρό νησί, θα έχει περίπου 3.000 όφελος τον μήνα. Επίσης, έχουμε πια ωριμάσει έργα με κατοικίες γιατρών σε διάφορα νησιά, όπως παραδείγματος χάρη στα Ψαρά. Έχουμε χτίσει σπίτια στη Σάμο. Χτίζουμε σπίτια στη Σαντορίνη. Στη Μύκονο εγκαινιάσαμε πέρυσι και κάλυψαν γρήγορα τα μέσα. Στη Σαντορίνη δεν μπορούσαν με τίποτα οι γιατροί μας να βρουν κατοικίες και αυτό ανέβαζε πολύ και τον κόστος και αποθάρρυναν να πάνε. Δεχτήκαμε μια σημαντική δωρεά από ένα σημαντικό δωρητή τον κ. Ρούσσο εκεί και προχωρήσαμε στην οικοδόμηση σπιτιών. Θα είναι έτοιμα του χρόνου».