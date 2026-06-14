Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση (βίντεο)

Η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της, Φάνης Μπότσης, παντρεύτηκαν το Σάββατο 13/6 στη Μεσσηνία.

Το μυστήριο έγινε σε εκκλησάκι που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Euphoria Estate Messinia, την ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, στο Πλάτωμα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της Νώντας Μπάρκας αλλά και η πολυαγαπημένη της γιαγιά Τούλα ήταν πλάι της για να την παραδώσουν στον γαμπρό.

Η νύφη φόρεσε ένα κλασικό νυφικό από δαντέλα το οποίο συνοδευόταν από μακρύ πλούσιο πέπλο. Λίγο μετά το μυστήριο του γάμου, ακολούθησε μεγάλο γλέντι, με τη Δανάη Μπάρκα και τον Φάνη Μπότση να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Το ζευγάρι διασκέδασε με την ψυχή του, ανοίγοντας τον χορό σε κρητικούς ρυθμούς, ενώ οι καλεσμένοι μπήκαν γρήγορα στο κλίμα και διασκέδαζαν μέχρι τα ξημερώματα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν η Μαρία Καβογιάννη, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Γεωργίου μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως αλλά και η Μαρία Φραγκάκη.