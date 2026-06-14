Δήμος Τριφυλίας: Συστάσεις για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους

Τη μη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους ζητεί ο Δήμος Τριφυλίας από τους πολίτες, τονίζοντας ότι είναι παράνομο και επισύρει πρόστιμα.

Σημειώνεται πως για την αποκομιδή τους οι πολίτες πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ώστε να γίνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε σχετική ανακοίνωση του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Πολυχρόνη Κουνάβη επισημαίνεται: «Ο Δήμος υπενθυμίζει στους δημότες ότι η αυθαίρετη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων, όπως έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη οικιακού εξοπλισμού, μπάζα, κλαδιά και λοιπά απορρίμματα μεγάλου όγκου, σε πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους , κοινόχρηστους χώρους ή δίπλα στους κάδους απορριμμάτων απαγορεύεται αυστηρά. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των παραπάνω υλικών: υποβαθμίζει την εικόνα της πόλης και των γειτονιών μας. Δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Επιβαρύνει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών καθαριότητας. Προκαλεί εστίες ρύπανσης και αισθητικής όχλησης.

Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, οι πολίτες οφείλουν να επικοινωνούν εγκαίρως με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προγραμματίζεται η συλλογή τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων συνιστά παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας και επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προστασία του δημόσιου χώρου και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού περιβάλλοντος, αποτελούν ευθύνη όλων μας. Με τη συνεργασία πολιτών και δημοτικών υπηρεσιών συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διαμόρφωση μιας πόλης αντάξιας των προσδοκιών μας.

Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση και τη συνεργασία όλων των δημοτών».

Κ.Μπ.