Την Τρίτη οι εκλογές των δασκάλων της Μεσσηνίας

Οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στις εκλογές, είναι:
- Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
Διοικητικό Συμβούλιο:
Ζανιά Ελένη, Καλογιάννη Κωνσταντίνα, Κανελλόπουλος Βασίλης, Καρπίτη Μαρία, Κωτσάκης Γιάννης, Μπαλή Ουρανία (Ράνια), Πανταζοπούλου Κατερίνα, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπαδόπουλος Ξενοφών, Σταθοπούλου Ελένη, Στουγιάννη Πηγή, Τζιαμπίρη Ελένη, Τσούγκος Γιάννης, Φαρμάκη Βάσω, Χατζηλία Κατερίνα.
Ελεγκτική Επιτροπή:
Παπαμιχαλοπούλου Γιάννα, Φλούδα Χριστίνα.
- ΔΑΚΕ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Ηλιοπούλου Σμαραγδή, Καμπουγέρη Μαρία, Λαμπρούκου Ευανθία, Μπένος Χρήστος, Μπιζύμης Μιχαήλ, Νέλλου Ειρήνη, Σπαράγγης Ευάγγελος, Ψαλλίδας Διονύσιος.
- Αιχμή στην Εκπαίδευση
Διοικητικό Συμβούλιο:
Αϊβαλή Αναστασία, Ανδρινόπουλος Γιώργος, Ασημακοπούλου Βίκυ, Γαραντζιώτης Γιάννης, Γεωργακάκου Ελευθερία, Γκούγκουρα Χριστίνα, Ζαφειροπούλου Βασιλεία, Κατσιώλη Αγγελική, Κεχαγιά Μαρία, Κορατζόπουλος Γιάννης, Κρόμπα Νίκη, Κυριοπούλου Μαρία, Λαδά Χριστίνα, Λαλιώτη Ελένη, Μανιού Ειρήνη, Μπλάνας Βασίλης, Μπομπογιάννη Ευαγγελία (Εύη), Νικολετσέα Σταυρούλα, Οικονόμου Δήμητρα, Παρθενίου Κατερίνα, Ρέντζιου Αναστασία (Νατάσα), Τζαμουράνη Παναγιώτα, Τσιάντη Κλεοπάτρα, Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας.
Ελεγκτική Επιτροπή:
Νικολοπούλου Φανή.
- Προς Θέση – ΔΗ.ΣΥ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Αεράκη Ελένη, Αννούση Μαρία, Αντωνόπουλος Τηλέμαχος, Αρναουτίδου Μπέτυ, Ασημάκου Παναγιώτα, Βαμβακά Ευγενία, Γερόσταθου Ελένη, Γεωργά Ανθή, Γκότση Κυριακή, Γούσγουλα Γιάννα, Γρηγορίου Φωτεινή, Ζόμπολου Γεωργία, Ηλιοπούλου Σοφία, Ιωάννου Ευτυχία, Καφαλής Χρήστος, Κίτσος Παναγιώτης, Κόλλια Κλειώ, Κολοσκόπη Πολυξένη, Κορομηλάς Περικλής, Κοστρίβα Γιάννα, Κουρεντζή Μαρία, Κουρή Γεωργία Ευαγγελία, Κούτινα Κατερίνα, Κωστούρου Ειρήνη, Λαζαρίδη Ελένη, Λαμπρίδη Δωροθέα, Λεμπέση Νεκταρία, Λιανού Σταυρούλα, Λιάππη Ειρήνη – Μαρία, Λίβα Βασιλική, Μακρή Στέλλα, Μανώλης Κυριάκος, Μαυροειδής Πέτρος, Μπακίρη Μαρία, Μπαρούνη Σοφία, Μπίτζα Ελένη, Νικολέττου Μαρία, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδοπούλου Δήμητρα, Παυλάκου Άννα, Παυλόπουλος Τάσος, Περλέγκα Κωνσταντίνα, Πετρούνια Παρασκευή, Ρούσσος Αντώνης, Σπυρόπουλος Νικόλαος, Στυλιανού Δέσποινα, Σφήκα Μαρία, Τσάκαλη Νατάσσα, Τσιγαρίδης Θανάσης, Τσολοπούλου Βασιλική, Τσουρέκα Κωνσταντίνα, Χιονίδου Νατάσσα, Χριστοπούλου Αλεξάνδρα, Χρονόπουλος Δημήτρης
Ελεγκτική Επιτροπή:
Παπαντωνοπούλου Αριστέα.