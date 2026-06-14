Την Τρίτη οι εκλογές των δασκάλων της Μεσσηνίας

Το νέο Δ.Σ. αναδεικνύει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτάβαθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα.